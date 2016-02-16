Через вибух газу в житловому будинку в російському Ярославлі обрушився під'їзд - ЗМІ

Про це повідомили ТАСС в прес-службі Центрального регіонального центру МНС.

"Сталося обвалення з 1-го по 5-й поверх, під завалом люди", - сказав співрозмовник агентства.

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В даний час на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

В під'їзді будинку, за даними відомства, було 10 квартир. Існує загроза подальшого обвалення

"Це п'ятиповерховий 4-під'їздний житловий будинок, обрушився четвертий під'їзд з першого по п'ятий поверхи. В ньому було 10 квартир", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, пожежі не було. "Але є ймовірність того, що при розбраті завалів будуть подальші обвалення", - повідомили в ЦРЦ.

Скільки людей могло опинитися під завалами, встановлюється.

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Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів трьох живих людей. Мешканці сусідніх під'їздів були евакуйовані.

Вибух стався близько 03:20 (за Києвом) на вулиці Суднобудівників 25/9.