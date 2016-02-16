ЗМІ: Росія перекинула до Сирії новітній літак комплексної розвідки

Про це пише блог The Aviationist з посиланням на дані сканера Flightradar24, інформує Lenta.ru.

Як повідомляється в публікації, літак Ту-214Р (реєстраційний номер RF-64514) злетів з аеродрому Казанського авіаційного виробничого об'єднання, перетнув з півночі на південь Каспійське море, пройшов над Іраном і центральним Іраком (на південь від Багдада), після чого увійшов в повітряний простір Сирії і приземлився на аеродромі Хмеймім.

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Даний борт — другий літак цього типу, переданий Міноборони на початку 2015 року для завершення випробування комплексу бортової апаратури. Перший літак Ту-214Р вперше злетів у 2009 році і також досі задіяний у програмі випробувань спецапаратури.

Літак комплексної радіотехнічної та оптико-електронної розвідки Ту-214Р розроблявся з 2002 року в рамках ДКР «Фракція-4» для заміни застарілих літаків Іл-20. Платформою для розміщення апаратури був обраний лайнер Ту-214, створений на базі Ту-204.

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Літак оснащений багаточастотним радіотехнічним комплексом МРК-411, включає кілька РЛС і дозволяє вести роботу як в активному, так і в пасивному режимі, а також перехоплювати радіопереговори. Крім того, на борту Ту-214Р знаходиться оптико-електронна система високого дозволу, яка дозволяє отримувати цифрові зображення ділянок земної поверхні у двох спектральних діапазонах - видимому і інфрачервоному.