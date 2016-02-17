США готувалися до військового конфлікту з Іраном у разі провалу переговорів щодо ядерної програми - NYT

Про це повідомили представники американської розвідки і збройних сил, передає ZN.UA з посиланням на New York Times.

План під кодовою назвою Nitro Zeus передбачав відключення систем протиповітряної оборони Ірану, систем комунікацій та основних частин мережі електропостачання. Повідомляється, що до розробки плану Nitro Zeus, який коштував десятки мільйонів доларів, були залучені тисячі співробітників розвідки і військовослужбовців США.

Також у комп'ютерну мережу Ірану були встановлені електронні імплантати для "підготовки поля бою". Зокрема, США очікували загострення відносин між Ізраїлем та Іраном.

Однак після укладення ядерної угоди з Іраном розробка цього плану була припинена.

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Крім цього, зазначається, що військові США розробляють аналогічні варіанти реагування на різні військові конфлікти: від потенційного нападу Північної Кореї на Південну до повстань в Африці й Латинській Америці.

Нагадаємо, 16 січня з Ірану зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.

Домовленостей між Іраном і "шісткою" (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай) було досягнуто влітку 2015 року. Згідно з ними, Тегеран відмовився розвивати свою ядерну програму в обмін на зняття міжнародних санкцій.