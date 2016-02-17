Опубліковано відео моменту вибуху в Анкарі

23:14, 17 лютого 2016
Світ
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Камера відеоспостереження зафіксувала момент вибуху в столиці Туреччини Анкарі.

REUTERS

Камера спостереження зафіксувала момент вибуху біля автобуса в столиці Туреччини Анкарі. 

Нагадаємо, в результаті події, за останніми даними, загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення.

Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в то час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу через теракт скасував свій візит до Брюсселя, запланований на 17 лютого.

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