Опубліковано відео моменту вибуху в Анкарі

Камера спостереження зафіксувала момент вибуху біля автобуса в столиці Туреччини Анкарі.

Нагадаємо, в результаті події, за останніми даними, загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення.

Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в то час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу через теракт скасував свій візит до Брюсселя, запланований на 17 лютого.