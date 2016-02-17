Опубліковано відео моменту вибуху в Анкарі
23:14, 17 лютого 2016Світ
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Камера відеоспостереження зафіксувала момент вибуху в столиці Туреччини Анкарі.
REUTERS
Камера спостереження зафіксувала момент вибуху біля автобуса в столиці Туреччини Анкарі.
Нагадаємо, в результаті події, за останніми даними, загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення.
Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в то час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.
Прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу через теракт скасував свій візит до Брюсселя, запланований на 17 лютого.
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