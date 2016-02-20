Саудівська Аравія не виключає постачання сирійській опозиції ракет "земля-повітря"

Про це заявив голова МЗС країни Адель аль-Джубейр в інтерв'ю німецькій газеті Der Spiegel, передає РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що постачання ракет типу "земля-повітря" змінить розстановку сил у Сирії. Це допоможе помірній опозиції збивати вертольоти і літаки режиму, який воює з ними за допомогою хімічної зброї та здійснює бомбардування. Ракети «земля-повітря» змінять співвідношення сил так само, як це сталося в Афганістані", - пояснив аль-Джубейр.

Читайте такожСирійські повстанці відвоювали місто у бойовиків ІД - BBC

За його словами, в цьому питанні потрібно уважно стежити за тим, щоб зброя не потрапила "в ненадійні руки". Адель аль-Джубейр також уточнив, що це рішення має бути узгоджене з учасниками Міжнародної коаліції проти "Ісламської держави".

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія розглядає варіант наземної операції на південному сході Сирії, неподалік від кордону з Йорданією. В такому випадку не виключена підтримка операції з боку йорданських сил.