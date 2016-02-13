Корабель Чорноморського флоту РФ з крилатими ракетами прибуде з окупованого Криму до Сирії - ЗМІ

Очікується, що впродовж найближчого часу малий ракетний корабель «Зеленый дол» проекту «Буян-М» Чорноморського флоту з крилатими ракетами «Калібр» на борту прибуде з Криму і приєднається до Середземноморської ескадри, передає РИА Новости.

«МРК «Зеленый дол» у найближчі дні приєднається до російського угруповання кораблів, що перебуває біля берегів Сирії. Це буде перша участь кораблів даного проекту в угрупованнях ВМФ РФ в Середземному морі», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що цілі корабля не розголошуються, проте наявність у нього на борту крилатих ракет дозволяє припустити можливість його участі в бойовій операції.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

18 березня в Кремлі був підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.