"Магістра вуду" з Єкатеринбурга, що наводив порчу на Порошенка, прокуратура просить відправити до психлікарні

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Свердловської області РФ.

Як вважає слідство, так званий "магістр магії вуду" 1985 року народження здійснив "суспільно-небезпечне діяння", передбачене ч. 1 ст. 148 КК РФ (публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства, що має на меті образу релігійних почуттів віруючих).

Наголошується, що для його вчинення він придбав живого півня, а також предмети православного християнського культу – похоронний покрив, молитву дозвільну з віночком, дерев'яний хрест з розп'яттям.

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Після цього, 2 жовтня 2014 року, перебуваючи в офісі по вулиці Першотравневій в Єкатеринбурзі, він публічно, в присутності заздалегідь запрошених представників засобів масової інформації здійснив обряд жертвопринесення, для чого обезголовив живого півня і покропив кров'ю православний покрив.

Кримінальну справу направлено у Кіровський районний суд Єкатеринбурга для розгляду по суті.

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Як зазначає Znak, згадане дійство парапсихолога Антона Сімакова, що позиціонує себе як "магістр магії вуду", було спрямовано проти президента України Петра Порошенка.

Під час обряду "маг" відрубав голову півню, що символізував українського президента.