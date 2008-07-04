Вибух у Мінську стався під час виступу Таїсії Повалій
15:10, 04 липня 2008Світ
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Команда не постраждала
Як повідомляв УНІАН, учора в результаті вибуху в центрі Мінська поранення одержали щонайменше 50 осіб. Вибух стався в ніч на п`ятницю під час офіційних заходів з нагоди Дня незалежності Білорусі.
Саморобний пристрій вибухнув під час виступу народної артистки України Таїсії Повалій. Про це УНІАН повідомила прес-служба співачки. Таїсія Повалій вийшла на сцену після виступу Олега Газманова. Вибух пролунав під час виконання пісні «Мама Марія». Ніхто із команди Таїсії Повалій не постраждав.
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