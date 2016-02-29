Прем'єр Угорщини заявив, що санкції проти Росії не будуть продовжувати автоматом

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.

"Наприкінці першої половини року в ЄС очікуються серйозні дебати щодо виконання Мінських угод", - зазначив він.

"Іншими словами, не буде автоматичного продовження санкцій проти Росії, і яке б рішення ми не прийняли, спочатку потрібно провести спокійний і об'єктивний аналіз "Мінська", - додав Орбан.

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Варто зазначити, що нинішній уряд Угорщини вже багато разів виступав за зняття санкцій, накладених на Росію через її агресію проти України. ЄС заявляє, що санкції, накладені у зв'язку з втручанням Росії на Донбасі, можуть зняти тільки після повного виконання Росією кількох пакетів домовленостей, укладених у 2014-2015 роках у білоруському Мінську і відомих разом як мінські домовленості.

В Євросоюзі уряд Орбана звинувачують у порушенні низки принципів ЄС, у тому числі в галузі прав людини, свободи слова, незалежності правосуддя тощо. Орбану також дорікають за його проросійську позицію і тісні відносини з Путіним.