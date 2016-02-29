У Москві 11 підлітків влаштували погром у дитячій лікарні через конфлікт з медиками

Про це повідомляє «Москва» з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці РФ.

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«Напередодні в поліцію надійшла інформація про те, що в Дитячій міській клінічній лікарні №9 спрацювала сигналізація. Прибулі співробітники поліції встановили, що внаслідок конфлікту з медперсоналом лікарні 11 неповнолітніх з хуліганських мотивів розбили вікна, перевернули меблі і пошкодили корпус повітропроводу у кількох палатах», - уточнив співрозмовник агентства.

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Він додав, що п'ятьох найбільш активних учасників конфлікту довелося доставити в поліцію, після чого затримані були направлені на медичний огляд. За фактом події проводиться перевірка.