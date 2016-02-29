Туреччина із гаубиць обстріляла позиції ІДІЛ в Сирії - ЗМІ

18:37, 29 лютого 2016
Світ
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Турецькі збройні сили завдали артилерійських ударів по позиціях "Ісламської держави" на півночі сирійської провінції Алеппо.

aa.com.tr

На сирійську територію було випущено приблизно 50-60 гаубичних снарядів, пише Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

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Як відомо, режим припинення вогню в Сирії не включає "Ісламську державу", фронт Нусра та інші філії Аль Каїди.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого.


 

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