Туреччина із гаубиць обстріляла позиції ІДІЛ в Сирії - ЗМІ

На сирійську територію було випущено приблизно 50-60 гаубичних снарядів, пише Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

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Як відомо, режим припинення вогню в Сирії не включає "Ісламську державу", фронт Нусра та інші філії Аль Каїди.

Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого.



