Керрі та Лавров обговорили телефоном перемир'я в Сирії

Сьогодні, 27 лютого за американською ініціативою відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і Державного секретаря США Джона Керрі.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

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Глави зовнішньополітичних відомств привітали вступ в силу режиму припинення бойових дій в Сирії, продовживши обговорення модальностей його повного втілення в життя, включаючи поглиблення координації по військовій лінії між Росією і США на систематичній основі. Розглядалися також перспективи відновлення межсірійского переговорного процесу в інтересах політичного врегулювання конфлікту за сприяння Міжнародної групи підтримки Сирії (МГПС).

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.