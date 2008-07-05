В Перу міжміський автобус врізався в скелю: 14 людей загинули

В Перу міжміський автобус врізався в скелю, 14 осіб загинули, 10 дістали поранення, повідомила в суботу перуанська радіостанція RPP.

«Міжміський автобус з 49 пасажирами і двома водіями їхав з Ліми в місто Тарапото на північному сході країни. Аварія сталася на 540-у кілометрі гірської траси. Автобус врізався в прямовисну скелю, намагаючись уникнути лобового зіткнення з вантажівкою, що виїхала на смугу зустрічного руху. 14 осіб загинули, 10 поранених доставлено в довколишні лікарні», - повідомив в ефірі радіостанції представник транспортної компанії.

На місці трагедії працюють рятувальники і поліція.

Минулого року в аваріях в Перу загинуло близько 800 осіб, понад 5 тисяч дістали поранення. Основними причинами подій є поганий стан доріг і транспортних засобів, а також доступність посвідчень водіїв, які купуються на "чорному ринку" за 30 доларів.