Ізраїль успішно випробував систему ПРО

Ізраїль успішно випробував нову систему протиракетної оборони "Iron Dome" ("Залізний купол"), передає Лента.руз посиланням на AFP.

Вона призначена для перехоплення ракет "Касам", якими палестинські бойовики обстрілюють ізраїльські поселення, розташовані на кордоні з сектором Газа.

Крім того, як повідомили представники силових міністерств Ізраїлю, нова система ПРО може ефективно використовуватися проти мінометного обстрілу.

Наголошується, що "Залізний купол" входить до системи ПРО, покликаної захистити Ізраїль не тільки від ракет малого радіусу дії, а й від ракет, які можуть бути випущені з території Ірану та Сирії.

Розробкою "Залізного куполу" займається ізраїльська компанія RAFAEL. Уряд асигнував на ці цілі 200 мільйонів доларів.