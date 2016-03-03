Данія продовжила дію прикордонного контролю
Влада Данії вирішила продовжити дію прикордонного контролю на один місяць, до 3 квітня 2016 року.
Про це повідомила представник Єврокомісії Наташа Берто, передає "ЄвроПравда". Відповідаючи на питання журналістів, Наташа Берто підтвердила, що Данія вирішила продовжити дію тимчасового прикордонного контролю.
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"Я можу підтвердити, що комісія отримала вранці лист від влади Данії про намір продовжити дію тимчасового прикордонного контролю до 3 квітня 2016 року згідно зі статтею 24 Шенгенського кодексу про кордони", – відзначила Наташа Берто.
Раніше уряд Данії вирішив продовжити дію прикордонного контролюдо 4 березня.
Раніше повідомлялося, що данський парламент ухвалив пакет заходів для стримування потоку мігрантів, які шукають притулку в країні. Зокрема, закон передбачає конфіскацію цінних речей мігрантів для оплати їх проживання.