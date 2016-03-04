Єврокомісія підготувала план відновлення Шенгену до кінця цього року
15:28, 04 березня 2016Світ
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Єврокомісія має намір домогтися повного відновлення вільного переміщення людей в Шенгенській зоні до кінця грудня цього року.
REUTERS
Про це повідомив єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, передає kommersant.ru. "Ми повинні відновити вільне переміщення людей всередині Шенгену як можна швидше. До кінця року всі односторонні рішення щодо введення прикордонного контролю на кордонах мають бути скасовані", - сказав Дімітріс Аврамопулос.
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Він зазначив, що в даний час 8 з 26 держав Шенгену ввели прикордонний контроль на своїх внутрішніх кордонах, що є "виключно тимчасовим заходом".
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