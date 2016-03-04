Єврокомісія підготувала план відновлення Шенгену до кінця цього року

Про це повідомив єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, передає kommersant.ru. "Ми повинні відновити вільне переміщення людей всередині Шенгену як можна швидше. До кінця року всі односторонні рішення щодо введення прикордонного контролю на кордонах мають бути скасовані", - сказав Дімітріс Аврамопулос.

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Він зазначив, що в даний час 8 з 26 держав Шенгену ввели прикордонний контроль на своїх внутрішніх кордонах, що є "виключно тимчасовим заходом".