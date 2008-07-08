Австралію за 2-3 роки чекає кліматична катастрофа

Згідно з прогнозом провідних науковців Австралії, у найближчі роки континент чекає значне збільшення кількості екстремально посушливих періодів. Такими є висновки спільної доповіді Австралійського бюро з метеорології та Організації з досліджень у галузі науки і промисловості Британської Співдружності, пише Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Як вважають автори доповіді, через глобальні зміни клімату посухи в Австралії будуть удвічі частіше, ніж зараз. Крім того, періоди надзвичайної спеки, які нині займають близько п`яти відсотків тривалості року, невдовзі триватимуть майже весь рік і стануть нормою. Як заявив міністр сільського господарства Тоні Берк (Tony Burke), "ця доповідь читається не як наукове дослідження, а як роман-катастрофа".

Австралія і так вважається одним з найбільш спекотних і посушливих місць на Землі. Як зазначають учені, спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості дощів на континенті - з 1950-х років на південному заході Австралії вони випадають удвічі рідше. У нещодавно оприлюдненій доповіді австралійського професора Росса Гарно є прогноз про те, що зміна клімату вже на 2010 рік може мати катастрофічні наслідки для Великого Бар`єрного Рифу, боліт Какаду і житниці країни - басейну річок Мюррей і Дарлінг.