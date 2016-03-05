США відправляють на боротьбу з ІДІЛ стратегічні бомбардувальники В-52

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела в оборонному відомстві, інформує "Європейська правда".

Чиновники кажуть, що літаки замінять бомбардувальники В-1, які наносили удари по позиціях ІДІЛ в Іраку і Сирії.

Читайте такожЛитва заявила про перехоплення російського літака винищувачами НАТО

В-1 повернулися на базу в США в січні для проходження технічного обслуговування. Вони брали участь лише в 3% від всіх ударних місій проти ісламістів, але при цьому скинули 40% від всіх бомб і інших боєприпасів.

Читайте такожСША відкликали на модернізацію бомбардувальники з Сирії та Іраку

За повідомленням Air Force Times, літаки В-52 почнуть бомбардування ІДІЛ в квітні. Поки не відомо, скільки літаків будуть задіяні в кампанії. В-52 базуються в Луїзіані і Північній Дакоті.