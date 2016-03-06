Клінтон перемогла на праймеріз у Луїзіані

Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон перемогла на праймеріз Демократичної партії в штаті Луїзіана, повідомляє Газета.ru.

"Це єдина перемога Клінтон цього дня, на голосуванні партійних активістів від Демократичної партії в Небрасці та Канзасі переміг сенатор від Вермонта Берні Сандерс", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, за даними CNN, Клінтон на даний момент підтримали 1106 партійних делегатів, Сандерса - 458.

На внутрішньопартійних голосуваннях Республіканської партії в двох штатах, Мені та Канзасі, переміг сенатор Тед Круз. Мільярдер Дональд Трамп лідирує у двох інших штатах - Луїзіані та Кентуккі.