Клінтон перемогла на праймеріз у Луїзіані
Клінтон на даний момент підтримали 1106 партійних делегатів, Сандерса - 458.
Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон перемогла на праймеріз Демократичної партії в штаті Луїзіана, повідомляє Газета.ru.
"Це єдина перемога Клінтон цього дня, на голосуванні партійних активістів від Демократичної партії в Небрасці та Канзасі переміг сенатор від Вермонта Берні Сандерс", - йдеться в повідомленні.
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Таким чином, за даними CNN, Клінтон на даний момент підтримали 1106 партійних делегатів, Сандерса - 458.
На внутрішньопартійних голосуваннях Республіканської партії в двох штатах, Мені та Канзасі, переміг сенатор Тед Круз. Мільярдер Дональд Трамп лідирує у двох інших штатах - Луїзіані та Кентуккі.
#Breaking: CNN projects @HillaryClinton will win the Louisiana— CNN Politics (@CNNPolitics) March 6, 2016
Democratic primary https://t.co/DkPyle0Wrvpic.twitter.com/HfWKQd3C1i