Правляча партія Словаччини втратила більшість у парламенті - ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що формування нового уряду після парламентських виборів буде "дуже складним", повідомляє Газета.ru.

Правляча лівоцентристська партія "Смер", яку очолює прем'єр, набрала 28,8%, але втратила парламентську більшість.

За даними The Slovak Spectator, у парламент пройшло ще 7 партій, набравши від 5,4% до 11% голосів. Підраховано 81,3% голосів.

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Фіцо зазначив, що формування кабінету триватиме деякий час через те, що до парламенту потрапило вісім партій.