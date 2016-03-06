Правляча партія Словаччини втратила більшість у парламенті - ЗМІ
07:07, 06 березня 2016Світ
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Лівоцентристська партія "Смер" набрала на виборах 28,8%, але втратила парламентську більшість.
REUTERS
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що формування нового уряду після парламентських виборів буде "дуже складним", повідомляє Газета.ru.
Правляча лівоцентристська партія "Смер", яку очолює прем'єр, набрала 28,8%, але втратила парламентську більшість.
За даними The Slovak Spectator, у парламент пройшло ще 7 партій, набравши від 5,4% до 11% голосів. Підраховано 81,3% голосів.
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Фіцо зазначив, що формування кабінету триватиме деякий час через те, що до парламенту потрапило вісім партій.
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