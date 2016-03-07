У Пакистані під будівлею суду пролунав вибух, щонайменше 10 осіб загинули (фоторепортаж)

Внаслідок вибуху біля будівлі суду в пакистанській провінції Хайбер-Пахтува загинули щонайменше 10 осіб, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на агентство Reuters.

«Троє співробітників поліції були в числі як мінімум десяти загиблих і 27 осіб, які отримали в результаті вибуху поранення. Смертник намагався увійти в судовий комплекс, і він підірвав себе, коли поліція зупинила його», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає агентство, правоохоронці перехопили смертника біля воріт суду в районі Шабкадар, коли він намагався туди увійти під час слухань. Силовики відкрили вогонь, в результаті чого здетонував вибуховий пристрій.

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Відповідальність за напад взяли на себе пакистанські таліби, які ведуть збройну боротьбу проти уряду Пакистану з 2007 року, вимагаючи введення суворої інтерпретації ісламського права.

Нагадаємо, раніше озброєні бойовики увірвалися в університет Бача Хан у Пакистані. Тоді загинула щонайменше 21 людина.