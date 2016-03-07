У Норвегії зіштовхнулись танк і автомобіль, загинула людина
У центральному регіоні Норвегії в понеділок сталася аварія за участю танка і автомобіля.
Про це йдеться у повідомленні Аssociated Press.
А варія сталася в районі проведення військових навчань НАТО Cold Response за участі 15 тисяч солдатів з країн Альянсу і партнерів, передає Європейська правда.
Як заявив представник збройних сил Норвегії Александр Джанков, учасником ДТП стала норвезька броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ). За його словами, ніхто з військовослужбовців в результаті інциденту не постраждав.
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В той же час загинув водій автомобіля. За попередніми даними, крім нього, у транспортному засобі нікого не було.
Представники поліції і військові з'ясовують причину аварії.
Військові навчання при цьому триватимуть і надалі, щоправда, всі заходи поблизу місця ДТП були скасовані.