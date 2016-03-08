Джоан Роулінг випустила збірку оповідань, пов'язаних з Гаррі Поттером

Британська письменниця Джоан Роулінг випустила збірку оповідань "Магія в Північній Америці", яка буде пов'язана з подіями і героями книг про Гаррі Поттера, повідомляє Газета.ru з посиланням на ABC News.

Зазначається, що оповідання будуть опубліковані на сайті Pottermore різними мовами. Вони з'являтимуться щодня з 8 по 11 березня.

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"Чарівний світ, який ви знали, насправді набагато більший", - йдеться у повідомленні сайту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джоан Роулінг також виступила в ролі автора сценарію спін-оффу фільмів про Гаррі Поттера "Фантастичні звірі та місця їхнього проживання", прем'єра якого відбудеться в листопаді 2016 року.