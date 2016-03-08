Південь Туреччини обстріляли ракетами з території Сирії, є загиблі

Місто Кіліс потрапило під неодноразові ракетні обстріли з території Сирії, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters, який володіє інформацією від місцевої влади. Загалом в місті розірвалися 8 реактивних снарядів.

Читайте такожНа сході Туреччини біля гуртожитку підірвали автомобіль, є загиблі і поранені"Перша ракета приземлилася в порожньому полі. Потім, коли навколо місця вибуху почали збиратися люди, вони почали стріляти в по цій місцевості знову", – повідомив мер міста.

"Вони стріляли навмисно. Ми здогадуємося, що ракети прилетіли з території, яку контролює ІДІЛ", – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині двоє поліцейських загинули і ще 35 осіб отримали поранення в результаті вибуху автомобіля та удару ракети курдських бойовиків у південно-східній провінції Мардін.