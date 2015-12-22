Президент Туреччини пригрозив "закопати" курдських повстанців "в траншеях"

Більша частина убитих припала на міста Джизре і Силопі, в яких запроваджено постійну комендантську годину, передає tvrain.ru з посиланням на Associated Press. Ще декілька бойовиків були вбиті в провінції Мардін та Діярбакир. В урядовому повідомленні наголошується, що вбиті встановлювали бомби і копали траншеї

Читайте такожУ Туреччині заявили про ліквідацію 70 курдських бойовиків

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже прокоментував ці дані, пообіцявши "закопати" курдську "террористическую організацію" та її прихильників "в траншеях, які вони риють".

Туреччина знаходиться в стані збройного конфлікту з Робочою партією Курдистану - організацією, яка бореться за створення автономії на кордоні з Сирією та Іраком. Влада Туреччини вважає курдських повстанців загрозою безпеці держави.

В даний час підрозділи сирійських і іракських курдів ведуть боротьбу з бойовиками "Ісламської держави" в Сирії, проте Анкара підтримує тільки іракських курдів.