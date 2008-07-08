Солана занепокоєний обстрілами в Абхазії та Південній Осетії

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА стурбований загостренням ситуації в Абхазії та Південній Осетії.

Про це йдеться у коментарі Х.СОЛАНИ, текст якого передано УНІАН.

“Я серйозно стурбований погіршенням ситуації в конфліктних регіонах Абхазії та Південної Осетії в Грузії. Серії бомбардувань та перестрілок підвищили напругу в конфліктних регіонах до небезпечно високого рівня”, - зазначається у коментарі.

Х.СОЛАНА закликав усі сторони конфлікту продемонструвати стриманість та вжити заходів до відновлення довіри за співпраці з ООН та ОБСЄ.

“Мирне тривале врегулювання конфліктів можливо лише через переговори”, - наголосив Верховний представник ЄС.

Він також зазначив, що спеціальний представник ЄС на Кавказі Пітер СЕМНЕБІ відбув до зони конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, протягом останнього тижня в Абхазії та Південній Осетії сталися кілька сутичок. 4 вибухи пролунали в Гаграх та Сухумі, спричинивши поранення 6 осіб. Цхінвалі був підданий мінометному обстрілу, в ході якого щонайменше одна особа загинула.