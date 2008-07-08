Південна Осетія повернула затриманих грузинських військових

Міністерство оборони Грузії офіційно підтвердило факт звільнення чотирьох грузинських військовослужбовців, захоплених в ніч на 8 липня в зоні грузино-осетинського конфлікту. Про це повідомив начальник миротворчих операцій МО Мамука Курашвілі.

За його словами, звільнені військовослужбовці Звіад Берікашвілі, Гіві Аліберашвілі, Ніколоз Мегрелашвілі і Рамаз Курчишвілі перетнули адміністративний кордон біля села Ередві і перебувають на підконтрольній Грузії території. У військовому госпіталі в Горі їм буде надана медична допомога, оскільки затриманні вони були сильно побиті.

Влада Південної Осетії також офіційно підтвердила факт звільнення грузинських військовослужбовців. За словами президента невизнаної республіки Едуарда Кокойти, військовослужбовці були звільнені на “знак доброї волі", а також тому, що Південна Осетія "не хоче ескалації напруженості в зоні конфлікту".

Він також засудив дії грузинської влади і, зокрема, назвав "боягузькою" політику Саакашвілі, зазначивши також, що заяви грузинського президента про силовий варіант звільнення військовослужбовців свідчать про "неготовність грузинського керівництва до конструктивних кроків".