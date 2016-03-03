Члени Радбезу ООН готують резолюцію про припинення нападів на лікарні у зонах бойових дій

Як повідомили дипломати, Єгипет, Японія, Іспанія, Нова Зеландія та Уругвай планують представити на початку наступного тижня документ, який засвідчуватиме, що такі напади суперечать міжнародному праву, а порушники мають бути покарані, передає радіо "Свобода".

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Жодна з країн, які зголосилися підготувати резолюцію, не є постійними членом Ради Безпеки. Четверо з п'яти постійних членів – Великобританія, Франція, Росія та США є учасниками військової операції у Сирії.

"З огляду на збільшення атак, було б своєчасним мати текст, який демонструє міжнародне право, повагу до медичних працівників і надсилає месидж про медико-санітарну допомогу в зоні збройних конфліктах", – заявив речник Нової Зеландії в ООН Нікола Гарві.

ООН нещодавно висловила занепокоєння з приводу атак на медпрацівників та шпиталі в конфліктних зонах, зокрема, у Сирії, Ємені та Афганістані.

Минулоріч в ході 94 збройних атак у Сирії постраждали 63 медичні установи, підтримувані міжнародною організацією "Лікарі без кордонів".