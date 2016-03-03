Члени Радбезу ООН готують резолюцію про припинення нападів на лікарні у зонах бойових дій
П’ятеро членів Ради безпеки ООН розробляють резолюцію щодо припинення нападів на медичні установи в Сирії, Ємені та інших зонах бойових дій.
Як повідомили дипломати, Єгипет, Японія, Іспанія, Нова Зеландія та Уругвай планують представити на початку наступного тижня документ, який засвідчуватиме, що такі напади суперечать міжнародному праву, а порушники мають бути покарані, передає радіо "Свобода".
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Жодна з країн, які зголосилися підготувати резолюцію, не є постійними членом Ради Безпеки. Четверо з п'яти постійних членів – Великобританія, Франція, Росія та США є учасниками військової операції у Сирії.
"З огляду на збільшення атак, було б своєчасним мати текст, який демонструє міжнародне право, повагу до медичних працівників і надсилає месидж про медико-санітарну допомогу в зоні збройних конфліктах", – заявив речник Нової Зеландії в ООН Нікола Гарві.
ООН нещодавно висловила занепокоєння з приводу атак на медпрацівників та шпиталі в конфліктних зонах, зокрема, у Сирії, Ємені та Афганістані.
Минулоріч в ході 94 збройних атак у Сирії постраждали 63 медичні установи, підтримувані міжнародною організацією "Лікарі без кордонів".