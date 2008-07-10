Грузія відкликає посла з Росії

Грузія ухвалила відкликати свого посла з Росії через події в Південній Осетії, повідомляє "Новини Грузія" з посиланням на МЗС країни. Відкликання відбулося після того, як офіційний Тбілісі вручив представникові Росії ноту протесту в зв`язку з порушенням військовими літаками РФ її повітряного простору.

Російський МЗС визнав факт польотів російських військових літаків над Південною Осетією, наголосивши втім, що ВПС Росії виконали польоти, щоб не допустити "розвитку ситуації за силовим сценарієм".

Ситуація в районі грузино-осетинського конфлікту загострилася протягом останніх кількох днів після того, як Цхінвалі зазнав мінометного обстрілу, а чотири грузинських військові потрапили в полон. Південноосетинська влада де-факто звинуватила в тому, що сталося, Грузію. Тбілісі, у свою чергу, стверджує, що обстрілу зазнала саме грузинська територія, по якій вогонь вівся з боку Південної Осетії.