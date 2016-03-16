Росавіація заборонила літати "Когалимавіа", літак якої впав на Синаї

Федеральне агентство повітряного транспорту повідомило, що обмеження пов'язані з фінансово-економічним станом перевізника, що впливає на безпеку польотів, передає Бі-бі-сі.

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Комісія агентства встановила, що з грудня 2015 року авіакомпанія повністю зупинила польоти, при цьому тільки один з чотирьох літаків компанії знаходиться в аеропорту базування і придатний до виконання авіарейсів.

Крім того, "Когалимавіа" вже кілька місяців не може усунути заборгованість по заробітній платі співробітникам, за аеропортові послуги, за аеронавігаційне обслуговування.

Згідно з повідомленням, федеральна податкова служба вже подала в Арбітражний суд Москви заяву про визнання компанії банкрутом.

Виходячи з цього, комісія Росавіації прийшла до висновку, що ТОВ "Авіакомпанія "Когалимавіа" не може безпечновиконувати комерційні повітряні перевезення.

Авіакомпанія "Когалимавіа" опинилася в центрі уваги після того, як її літак упав на Синаї через півгодини після вильоту з Шарм-еш-Шейха. На борту знаходились 217 пасажирів і 7 членів екіпажу, всі вони загинули.