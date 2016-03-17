Чорногорія планує стати повноправним членом НАТО у 2017 році

Про це в середу, 16 березня, розповів прем'єр-міністр країни Міло Джукановіч в інтерв'ю виданню Дождь.

«Після отримання запрошення до НАТО почалася нова фаза — переговори про вступ, які як раз зараз успішно ведуться. Очікую, що вони завершаться через місяць-півтора, після цього почнеться процедура ратифікації в парламентах країн-членів альянсу членства Чорногорії», — сказав Джуканович.

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Він зазначив, що зазвичай цей процес триває близько року.

«Тому ми можемо реально очікувати, що до середини 2017 року Чорногорія стане повноправним членом НАТО», — повідомив прем'єр.

Джукановіч сказав, що очікував «невдоволення Росії», однак був здивований «ступенем обурення».

«Ми вважаємо, що маємо право самі визначати свій шлях у майбутнє. І це не вигадано і не направлено проти кого небудь, а значить, і проти російських інтересів», — підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Чорногорія успішно завершила переговори про вступ в Організацію північноатлантичного договору (НАТО), наступний крок - підписання протоколу про набуття членства.