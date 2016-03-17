Латвія вислала в РФ журналіста пропагандистського каналу Russia Today

Журналіста вигнали з Латвії до Росії у зв'язку з тим, що він приїхав на машині і відправити його на ній на батьківщину не представлялося можливим, сказав міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскис, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Латвії затримали раніше видвореного з України журналіста пропагандистського каналу Russia Today (видео)

Грема Філліпса також внесли у перелік осіб, в'їзд яких в Латвію небажаний. Таке рішення влада ухвалила за рекомендацією правоохоронних органів. Йому заборонили в'їзд на 3 роки.

Сам Грем Філліпс вже виклав в інтернет кілька відеороликів зі своїми коментарями про те, що трапилося. На його думку, депортація продиктована політичними причинами. Журналіст вважає, що владі не сподобалися його запитання учасникам ходи легіонерів, яка відбулася 16 березня. Вчора Грем Філліпс, акредитований як незалежний журналіст, намагався з'ясувати у учасників заходу, "чому вони хочуть вшановувати пам'ять нацистів і фашистів". Філліпс також цікавився у присутніх, на чиєму боці воювали легіонери і чи не була цим боком нацистська Німеччина. При цьому він говорив виключно російською. В результаті поліція затримала журналіста.

Грем Філліпс став відомий як позаштатний кореспондент, який співпрацює з проссийскими пропагандистськими телеканалами Russia Today і "Звєзда". Більшість репортажів він зняв в зоні АТО на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року СБУ затримала Грема Філліпса та прийняла рішення про його видворення з України і забороною в'їзду на 3 роки.