У Ростові-на-Дону почали ідентифікацію тіл загиблих в авіакатастрофі

У Ростові-на-Дону розпочався процес ідентифікації останків загиблих в авіакатастрофі літака Boeing авіакомпанії FlyDubai.

Про це представник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону Олександр Гончаров поінформував в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Не всі, але більшість (родичів загиблих українців) вже прибули до Ростова-на-Дону. З усіма є контакти, в аеропорту працює наш консул. Вже розпочато роботу з ідентифікації тіл загиблих, перевезення до лікарні Ростова, де буде проводитися ідентифікація», - сказав він.

За словами Гончарова, у даний час родичі всіх загиблих здають біоматеріали, щоб встановити родинні зв'язки.

"За моєю практикою, цей процес (ідентифікації – УНІАН) триватиме щонайменше від двох тижнів до місяця", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з Дубая, розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними авіакомпанії FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів і сім членів екіпажу.

За даними Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, в результаті катастрофи цього літака загинули 8 громадян України.