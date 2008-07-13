Саркозі і Меркель сьогодні зроблять Париж центром Середземномор'я

Сьогодні в Парижі відбудеться саміт країн Середземномор`я, в якому візьмуть участь представники 43 держав Європи, Близького Сходу і Північної Африки, повідомляє радіо «Свобода».

Ідея створення Середземноморського союзу була розроблена Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ і мала на меті посилити зв`язки між середземноморськими країнами - членами ЄС і країнами Північної Африки, Ізраїлем і близькосхідними країнами для боротьби з тероризмом, нелегальною міграцією, розв`язання питань у сфері енергетики, торгівлі, забезпечення водними ресурсами і стабільного розвитку.