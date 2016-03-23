Третього терориста із брюссельського аеропорту не затримували – ЗМІ

Бельгійські ЗМІ спростовують поширені кількома годинами раніше повідомлення про те, що був затриманий імовірний спільник терористів, які організували вибухи в аеропорту "Завентем".

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Як пише місцеве видання DH.be, "незважаючи на те, що повідомлялося раніше, затриманий в Андерлехті чоловік не Лашруї".

"Два незалежних джерела повідомили WP, що Лашруї затриманий не був", - зазначає у своєму Twitter кореспондент The Washington Post Суад Мехенет.

Two independent sources just told @washingtonpost that #Laachraoui has NOT been заарештував. #Belgiumattack — Souad Mekhennet (@smekhennet) March 23, 2016

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліцейські затримали Лашруї в Андерлехті. На фото з камери спостереження, поширеному вчора, він у шапці та окулярах. Лашруї також підозрюють у причетності до терактів у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, через вибухи загинули 34 людини. Згодом трьох причетних до вибухів затримали в Баварії. Ще двох чоловіків заарештували вчора неподалік від метро "Маальбек", де відбувся один з вибухів.