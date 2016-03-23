Сили Асада взяли під контроль частину сирійської Пальміри

За даними місцевих чиновників і активістів Сирійського наглядового пункту з прав людини, урядові сили вийшли до південної та західної околиць міста, пише Дзеркало тижня з посиланням на Voice of America.

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Як відомо, Пальміра опинилася в руках бойовиків ІДІЛ в травні 2015 року. Захоплення міста стривожило весь світ, оскільки терористи знищили руїни місцевого античного храму римської епохи, внесеного до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці сирійської армії за підтримки загонів народного ополчення взяли під контроль у вівторок, 22 березня, гірську грядуЭль-Хайяль до південно-захід від руїн античної Пальміри.