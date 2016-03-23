Фінляндія вже відправила 5 спецрейсів з іракцями на батьківщину
16:24, 23 березня 2016Світ
401
Фінляндія вже організувала п'ять чартерних авіарейсів для іракців, які виявили бажання повернутися на батьківщину.
REUTERS
Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat з посиланням на дані фінської поліції, передає "ЄвроПравда". Перший такий рейс відбувся 18 лютого. Потім літаки відправляли регулярно раз на тиждень.
Читайте такожНімеччина відправила на батьківщину перший рейс з афганськими мігрантами
Загалом було перевезено близько 500 іракців, більшості з яких відмовили у задоволенні клопотання про притулок у Фінляндії.
Як зазначається, організація такого спецрейсу обходиться Фінляндії у 150-200 тис. євро. При цьому поліція припускає, що і далі будуть організовувати такі авіарейси.
Минулого року про притулок у Фінляндії попросили 32 тис. осіб, 20 тис. з них – іракці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter