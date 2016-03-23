Фінляндія вже відправила 5 спецрейсів з іракцями на батьківщину

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat з посиланням на дані фінської поліції, передає "ЄвроПравда". Перший такий рейс відбувся 18 лютого. Потім літаки відправляли регулярно раз на тиждень.

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Загалом було перевезено близько 500 іракців, більшості з яких відмовили у задоволенні клопотання про притулок у Фінляндії.

Як зазначається, організація такого спецрейсу обходиться Фінляндії у 150-200 тис. євро. При цьому поліція припускає, що і далі будуть організовувати такі авіарейси.

Минулого року про притулок у Фінляндії попросили 32 тис. осіб, 20 тис. з них – іракці.