ІД підготувало понад 400 терористів для атак в Європі - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела, передає Лента.ру.

За їх даними, бойовиків готували в таборах на території Іраку і Сирії. Як зазначається, терористів, зокрема, навчали вибуховій справі та стеженню.

Бойовики об'єднані в групи, зазначили джерела в розвідці. Терористи з групи, які влаштували серію атак в Парижі, в даний час розподілилися по Німеччині, Великобританії, Італії, Данії та Швеції. Відзначається, що ще одна група бойовиків прибула з Туреччини.

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Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки Іраку терористи «Ісламської держави» планували теракти в аеропортах і на залізничних вокзалах Європи протягом двох місяців. Також повідомляється, що є «три смертники, які готують іншу атаку».