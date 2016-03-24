Цвітіння сакури у Вашингтоні: фоторепортаж Reuters

Він бере свій початок у 1912 році, коли мер Токіо Юкіо Одзаки підніс Вашингтону в знак дружби 3000 саджанців сакури, пише Worldfestivals.ru. Дерева висадили вздовж басейну, що примикає до каналу Вашингтона у Західному парку Потомак.

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Відзначається, що вже більше 100 років щовесни ці вишневі дерева стають головною визначною пам'яткою.

Протягом 5 тижнів фестивалю у вишневому саду проходять вражаючі заходи, присвячені традиційному і сучасному мистецтву і культурі, що дозволяють насолодитися природною красою і духом колективізму.