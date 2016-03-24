Армія Іраку почала операцію по звільненню Мосула від ІДІЛ

Іракське командування заявило, що перша частина операції "Фетх" (Підкорення) почалася, повідомляє Анадолу.

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Наголошується, що деякі села, що розташовані поблизу Мосула вже перейшли під контроль армії, і над ними піднято прапор Іраку.

Як повідомляв УНІАН, раніше урядові сили Іраку за підтримки шиїтських воєнізованих формувань і авіаударів США 1 березня, почали наступ, мета якого - відновлення контролю над регіоном на північ від Багдада, захопленого бойовиками ІД, і посилення присутності навколо Мосула.