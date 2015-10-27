Бойовики ІДІЛ підірвали в Пальмірі три древні колони, прив'язавши до них людей - ЗМІ

Про це з посиланням на The Daily Express пише Лента.ру.

За словами представника правозахисної організації " Сирійська обсерваторія з прав людини", екстремісти не повідомили місцевим жителям, кого вони вбили і з яких причин. "Ніхто не бачив саму страту", - наводить видання його слова.

Читайте такожУ Пальмірі бойовики ІД замінували римський амфітеатр віком близько двох тисяч років

Як відомо, античне місто Пальміра - пам'ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - знаходиться під контролем бойовиків ІД з травня цього року. З тих пір вони поступово знищують культурні цінності. На початку жовтня бойовики підірвали Тріумфальну арку, побудовану древніми римлянами в кінці II століття нашої ери на честь перемоги над парфянами.

4 вересня бойовики ІД зруйнували в Пальмірі три похоронні вежі, які були зведені в період з 103 по 44 рік до нашої ери. 1 вересня ООН підтвердила інформацію про знищення античного храму Бела, а тижнем раніше ЗМІ повідомили про вибух храму Баал-Шаміна. 19 серпня з'явилася інформація про те, що бойовики ІД стратили на центральній площі древнього міста головного наглядача Пальміри Халеда Асаада.