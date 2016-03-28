У будівлю парламенту Афганістану потрапила ракета (фото)

10:39, 28 березня 2016
Світ
833

Ракета потрапила в нову будівлю парламенту Афганістану у Кабулі в понеділок.

twitter.com/ndtv

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Khaama Press.

Інцидент стався в той момент, коли співробітники безпеки входили в будівлю, щоб проінструктувати парламентаріїв.

З якого боку була запущена ракета, невідомо. Про жертви і поранених поки не повідомляється.

Читайте такожУ Ердогана порівняли дії РФ у Сирії з війною в Афганістані

Будівлю було побудовано владою Індії.

twitter.com/ndtv

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter