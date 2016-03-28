У будівлю парламенту Афганістану потрапила ракета (фото)

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Khaama Press.

Інцидент стався в той момент, коли співробітники безпеки входили в будівлю, щоб проінструктувати парламентаріїв.

З якого боку була запущена ракета, невідомо. Про жертви і поранених поки не повідомляється.

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Будівлю було побудовано владою Індії.