Сирія назвала США умови своєї участі в коаліції проти ІД

Умовою для цього уряд Башара Асада назвав глибший рівень співпраці Сирії та США.

Про це заявив представник Дамаска на мирних перемовинах щодо Сирії в Женеві Башар Джаафарі в інтерв'ю ліванському телеканалу "Аль-Маядін", передає з посиланням на Deutsche Welle.

"Міжнародна коаліція не досягла у Сирії великих успіхів, оскільки не співпрацювала з режимом. Росії вдалося більше, тому що вона співпрацювала з нами", - заявив Джаафарі.

Вимогою для спільної з Вашингтоном боротьби з тероризмом Джаафарі назвав координацію його дій з Дамаском.

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Як повідомляв УНІАН, сирійська армія, підконтрольна президенту країни Башару Асаду, і загони опозиції повністю звільнили місто Пальміра від терористів "Ісламської держави".

Пальміра має стратегічно важливе значення. Місто розташоване на трасі, яка з'єднує Дамаск і східну частину Сирії.