Сирія назвала США умови своєї участі в коаліції проти ІД
Офіційний Дамаск готовий до співпраці з міжнародною коаліцією під проводом США, яка бореться із терористами на Близькому Сході.
Умовою для цього уряд Башара Асада назвав глибший рівень співпраці Сирії та США.
Про це заявив представник Дамаска на мирних перемовинах щодо Сирії в Женеві Башар Джаафарі в інтерв'ю ліванському телеканалу "Аль-Маядін", передає з посиланням на Deutsche Welle.
"Міжнародна коаліція не досягла у Сирії великих успіхів, оскільки не співпрацювала з режимом. Росії вдалося більше, тому що вона співпрацювала з нами", - заявив Джаафарі.
Вимогою для спільної з Вашингтоном боротьби з тероризмом Джаафарі назвав координацію його дій з Дамаском.
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Як повідомляв УНІАН, сирійська армія, підконтрольна президенту країни Башару Асаду, і загони опозиції повністю звільнили місто Пальміра від терористів "Ісламської держави".
Пальміра має стратегічно важливе значення. Місто розташоване на трасі, яка з'єднує Дамаск і східну частину Сирії.