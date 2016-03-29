Влада США змогла зламати iPhone і відкликала позов до Apple

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву відомства.

У заяві, направленій до суду, йдеться, що уряду «більше не потрібна» допомога Apple.

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Як додає USA Today з посиланням на свої джерела, ФБР вдалося отримати доступ iPhone терориста з Сан-Бернардіно Сайеда Фарука за допомогою методу, який дозволяє уникнути стирання даних.

У самій Apple поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, ФБР вимагає від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Сайеду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

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Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.