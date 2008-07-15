Розпочалися грузино-американські військові навчання "Миттєва відповідь"

У навчальному центрі міністерства оборони Грузії під Тбілісі 15 липня почалися спільні грузино-американські військові навчання "Immediate Response-2008" ("Миттєва відповідь").

Всього в навчаннях задіяні 1650 військовослужбовців. Крім грузинських і американських військових в них також беруть участь представники збройних сил Вірменії, Азербайджану і України.

За сценарієм, військові мають провести миротворчу місію і рятувальну операцію. Навчання триватимуть до кінця липня в два етапи: відпрацювання командно-штабних навичок на рівні сухопутних бригад і рятувальні роботи в польових умовах.

Повідомляється, що на другому етапі навчань до відпрацювання навчально-бойових завдань будуть залучені два американські вертольоти. За інформацією прес-центру оборонного відомства Грузії, вартість навчань становить 8 мільйонів доларів, вони повністю фінансуються Пентагоном.

Лента.ру