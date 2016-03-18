ЄС в найближчі дні може почати депортацію мігрантів до Туреччини

Лідери ЄС поки продовжують обговорювати питання про дату вступу угоди в силу, повідомляє Росбалт з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, в реальності повернення мігрантів може зайняти набагато більше часу, ніж передбачається.

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Грецькі чиновники попереджають, що підготовка до висилки мігрантів, що прибувають на грецькі острови, може зайняти кілька тижнів.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і Туреччина домовилися щодо міграційної проблеми. Так, після введення безвізового режиму з Євросоюзом, Туреччина обіцяє приймати назад всіх нелегалів, які потрапили до ЄС з її території.