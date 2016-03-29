Захоплення літака EgyptAir: один із заручників втік через кабіну пілотів

Про це повідомляє Meduza з посиланням на «Аль-Джазіра».

Ще чотири людини покинули літак трапом.

Таким чином, на борту літака залишаються ще троє заручників і викрадач.

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Airbus A320, що летів за маршрутом Олександрія-Каїр, був захоплений вранці 29 березня. Літак, на якому знаходилася 81 людина, здійснив посадку в кіпрському аеропорту Ларнака. За деякими даними, викрадач діє самостійно і має при собі бомбу. Аеропорт Ларнаки закритий, рейси перенаправляються в інші повітряні гавані.