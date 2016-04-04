Туреччина заперечує звинувачення Amnesty International у масовому поверненні біженців до Сирії
03:48, 04 квітня 2016Світ
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Туреччина рішуче заперечує закиди міжнародної правозахисної організації Amnesty International щодо масового відправлення сирійських біженців, які шукають притулку у країні, назад до Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Туреччини.
"Звинувачення не відображають дійсності жодним чином", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС країни наголосили, що "Туреччина, у відповідності до своїх міжнародних зобов'язань, зобов'язується і надалі забезпечувати захист сирійцям, які тікають від насильства та нестабільності".
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Як повідомляв УНІАН, експерти правозахисної організації Amnesty International (AI) заявляють про масові факти примусового повернення біженців із Туреччини до Сирії.
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