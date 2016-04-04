Туреччина заперечує звинувачення Amnesty International у масовому поверненні біженців до Сирії

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Туреччини.

"Звинувачення не відображають дійсності жодним чином", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС країни наголосили, що "Туреччина, у відповідності до своїх міжнародних зобов'язань, зобов'язується і надалі забезпечувати захист сирійцям, які тікають від насильства та нестабільності".

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Як повідомляв УНІАН, експерти правозахисної організації Amnesty International (AI) заявляють про масові факти примусового повернення біженців із Туреччини до Сирії.