Туреччина масово депортує мігрантів назад до Сирії - Amnesty International

Експерти правозахисної організації Amnesty International (AI) заявляють про масові факти примусового повернення біженців із Туреччини до Сирії. Про це сказано в оприлюдненому 1 квітня звіті, який цитує Deutsche Welle.

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Як стверджує AI, із середини січня кількість повернутих до Сирії мігрантів, у тому числі жінок і дітей, досягнула кількох тисяч. Іноді кількість таких відправлених назад до Сирії шукачів притулку сягає 100 осіб, подібні групи завертають назад ледь не щодня.

"В одному з випадків Анкара відправила назад до Сирії трьох малолітніх дітей без їхніх батьків, в іншому - залишити територію Туреччини примусили жінку на восьмому місяці вагітності", - зазначили в правозахисній організації.

Відзначається, що факти депортації зафіксовані, зокрема, на тлі прийняття ЄС і Туреччиною на екстреному саміті у Брюсселі 18 березня угоди, згідно з якою Анкара прийме у себе мігрантів, які з 20 березня нелегально дістались Греції, а держави ЄС розподілять 72 тисячі біженців з турецької території.

Спостереження експертів правозахисної організації на сирійсько-турецькому кордоні свідчать про те, що Туреччина далеко не "безпечна третя країна" для біженців. Крім того, у таких діях вони вбачають "порушення міжнародного права".

Тож, на погляд правозахисників, країни-члени ЄС мають негайно закликати Анкару надати захист біженцям та покласти край порушенням прав людини. А поки цього не сталося, ЄС не слід "без розбору відправляти тих, хто шукає захисту" з Греції назад до Туреччини, додають в організації.