SIPRI: Саудівська Аравія випередила Росію за оборонними витратами у 2015 році, лідери - США (інфографіка)

Обсяг витрат на військовий комплекс в 2015 році став найбільшим з 2011 року, говориться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, опублікованому у вівторок, 5 квітня, передає Дождь.

Сполучені Штати Америки залишилися на першому місці серед усіх країн світу за кількістю військових витрат, незважаючи на те, що в 2015 році вони скоротили свої військові витрати на 2,4%. Сума військових витрат США склала 596 мільярдів доларів.

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На другому місці — Китай, який, навпаки збільшив військові витрати на 7,4% до 215 мільярдів доларів. Третє місце займає Саудівська Аравія, яка також збільшила військові витрати на 5,7% до 87,2 мільярда.

Росія займає четверте місце, її військові витрати зросли в 2015 році на 7,5% до 66,4 мільярда доларів. Зазначається, що військові витрати Росії у результаті склали менше, ніж планувалося в бюджеті, через падіння цін на нафту. Росія і Саудівська Аравія також планують скоротити свої військові витрати в 2016 році.

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У доповіді наголошується, що в 2015 році збільшили свої військові витрати країни Азії, Океанії, Центральної і Східної Європи та деякі країни Далекого Сходу. Витрати на військовий комплекс зменшилися в країнах Африки, Латинської Америки і західних країнах.

Зокрема, на тлі зниження загального показника військових витрат у країнах західної та центральної Європи на 0,2%, держави центральної Європи збільшили витрати на 13%. Особливо значне зростання витрат спостерігається у країн, які межують з Україною і Росією, а саме - Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччини. Це пов'язано із стурбованістю данних держав намірами Росії, які можуть послідувати після кризи в Україні.